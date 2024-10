Record di minori e famiglie di operai in povertà assoluta nel 2023 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2023, primo anno intero del governo Meloni in cui è stato smantellato il welfare – a partire dalla cancellazione del Reddito di cittadinanza -, sono risultate in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie, ovvero l’8,4% sul totale delle famiglie residenti. Il valore è stabile rispetto al 2022. Stabile anche il numero degli individui in povertà che è quasi di 5,7 milioni di individui ovvero il 9,7% sul totale degli individui residenti. E stabile infine anche la “povertà relativa” familiare pari al 10,6%”. E’ quanto emerge dal Report sulla povertà nel 2023 diffuso dall’Istat. L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per le famiglie composte solamente da italiani. Lanotiziagiornale.it - Record di minori e famiglie di operai in povertà assoluta nel 2023 Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel, primo anno intero del governo Meloni in cui è stato smantellato il welfare – a partire dalla cancellazione del Reddito di cittadinanza -, sono risultate in condizione dipoco più di 2,2 milioni di, ovvero l’8,4% sul totale delleresidenti. Il valore è stabile rispetto al 2022. Stabile anche il numero degli individui inche è quasi di 5,7 milioni di individui ovvero il 9,7% sul totale degli individui residenti. E stabile infine anche la “relativa” familiare pari al 10,6%”. E’ quanto emerge dal Report sullaneldiffuso dall’Istat. L’incidenza dellafra lecon almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per lecomposte solamente da italiani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Istat : nel 2023 in povertà assoluta 2 - 2 milioni di famiglie - I dati sulla povertà assoluta nell’ultimo rapporto Istat: sono 2 milioni e 200 mila le famiglie in difficoltà. Tra queste, mai così tante quelle di operai. Servizio di Nicola Ferrante The post Istat: nel 2023 in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

In Italia cresce la povertà assoluta per le famiglie - Aumentano le famiglie in povertà assoluta in Italia. . . È il quadro preoccupante che arriva dal Report sulla povertà nel 2023 diffuso dall'Istat, secondo cui sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie, ovvero l'8,4% sul totale delle famiglie residenti. Lo scorso anno. (Today.it)

Istat : cresce nel 2023 la povertà assoluta tra le famiglie di operai - in cerca di occupazione (20,7%). Lo ha reso noto l’Istat. (askanews) – L’incidenza di povertà assoluta diminuisce al crescere del titolo di studio della persona di riferimento della famiglia; se quest’ultima ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore, l’incidenza è pari al 4,6%, in peggioramento rispetto al 2022 (quando era pari al 4,0%), e raggiunge il 12,3% se ha al massimo ... (Ildenaro.it)