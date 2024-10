Rapì e violentò una ragazza minorenne in provincia di Latina; ridotta in appello la pena per il 31enne colpevole (Di giovedì 17 ottobre 2024) Decisione della Corte d’appello Il Tribunale d’appello ha ridotto la pena per il 31enne rumeno accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza a Latina Scalo. Inizialmente condannato a 9 anni e 5 mesi, la nuova sentenza stabilisce 8 anni e 5 mesi di carcere, poiché la recidiva è stata esclusa. La Reazione della Difesa L’avvocato difensore, Adriana Anzeloni, ha dichiarato che presenterà ricorso in Cassazione, sostenendo che vi sia stato un errore nel calcolo della pena. La difesa intende dimostrare che gli elementi oggettivi del caso non sono stati considerati correttamente in fase di giudizio. Cronologia degli Eventi I fatti risalgono alla sera del 3 maggio 2023, quando la vittima è stata aggredita nel rudere dell’ex zuccherificio di Latina Scalo. La ragazza ha denunciato l’accaduto il giorno successivo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Decisione della Corte d’Il Tribunale d’ha ridotto laper ilrumeno accusato di violenza sessuale nei confronti di unaScalo. Inizialmente condannato a 9 anni e 5 mesi, la nuova sentenza stabilisce 8 anni e 5 mesi di carcere, poiché la recidiva è stata esclusa. La Reazione della Difesa L’avvocato difensore, Adriana Anzeloni, ha dichiarato che presenterà ricorso in Cassazione, sostenendo che vi sia stato un errore nel calcolo della. La difesa intende dimostrare che gli elementi oggettivi del caso non sono stati considerati correttamente in fase di giudizio. Cronologia degli Eventi I fatti risalgono alla sera del 3 maggio 2023, quando la vittima è stata aggredita nel rudere dell’ex zuccherificio diScalo. Laha denunciato l’accaduto il giorno successivo.

