Quotidiano.net - Raid Usa nello Yemen, colpiti i depositi armi degli Houthi. Dall’Iraq drone contro il sud di Israele

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 –statunitensidi stoccaggiollati dagli. “Molteplici attacchi aerei su numerosi”, conferma un funzionario della Casa Bianca. La Resistenza islamica in Iraq rivendica l’attacco con unsulla città più a sud di, Eilat. Negli ultimi 20 giorni, le milizie (sostenute dall’Iran) hanno lanciato oltre 40 attacchi con missili, droni o razziil territorio israeliano. Secondo il Guardian, le milizie filo iraniane che combattono in Siria, Iraq esarebbero il prossimo obiettivo di Netanyahu. Intanto la vice presidente Usa Kamala Harris ha fatto sapere di avere lavorato con i vertici dell'esercito per fare "ciò che l'America deve sempre fare", ovvero sostenerecon le. "Il mio impegno in tal senso è incrollabile", ha aggiunto.