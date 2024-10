Question time con ‘riposino’ per Lotito patron Lazio vinto dal sonno in Senato

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –con 'pennica' in, come si dice a Roma. Sarà il tema ostico della manovra, sarà l'orario post pranzo, ma in Aula, mentre il collega di partito, ilre di Forza Italia Pierantonio Zanettin, interroga il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -tema: il fondo indennizzo dei risparmiatori – ildella