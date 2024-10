Sondriotoday.it - Pugno allo studente: "Fatti e situazione da analizzare a 360°"

Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Colpire con ununoè sempre sbagliato, questo non è in discussione, ma quanto accaduto mercoledì mattina all'istituto Romegialli di Morbegno va analizzato e compreso a 360 anche per fare in modo che non si verifichi più: ne è convinta Elisa Ripamonti, segretario provinciale della