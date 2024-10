Torinotoday.it - Propaganda violenta neonazista e razzista sul web, nuova perquisizione per un ragazzo di Torino

(Di giovedì 17 ottobre 2024) C'è anche untorinese di 18 anni, già nei guai per precedenti inchieste sul tema, tra coloro che sono stati perquisiti in un'operazione nazionale della Digos, coordinata dalle procure ordinaria e minorile di Milano, nell’ambito di un’indagine contro l’incitamento alla violenza per motivi