Ilrestodelcarlino.it - Profilo falso sui social per la sindaca di Piacenza: “Non accettate richieste d’amicizia”

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – LadiKatia Tarasconi invita tutti gli utenti dinetwork a non accettaredi amicizia - segnalandole invece alle autorità competenti con la motivazione “furto di identità” - dalFacebook katia.tarasconi.202, che riporta la sua immagine e l'indicazione ‘sindaco di’ ma è, in tutto e per tutto, unin alcun modo riconducibile o gestito da lei. "Ringrazio - spiega Tarasconi - le persone che mi hanno avvisata, tra cui alcuni cittadini che hanno chiamato in Comune stamattina per chiedere spiegazioni: avendo aderito a questa presunta richiesta di amicizia da parte del finto, hanno iniziato a ricevere messaggi invasivi e poco chiari.