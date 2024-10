Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore a 31 anni Liam Payne, ex One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per Feedpress.me - Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore a 31 anni Liam Payne, ex One Direction Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il musicista, cantautore e chitarrista britcoJames, ex membro del gruppo One, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore Liam Payne - ex One Direction - Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per. . Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. (Gazzettadelsud.it)

Liam Payne - ex cantante degli One Direction - è stato trovato morto a Buenos Aires - Liam Payne, ex cantante degli One Direction, è stato trovato morto a Buenos Aires, nel cortile interno di un hotel. . Payne ha riportato lesioni gravissime e per lui non c’era nulla da fare, inutili anche i tentativi di rianimazione. Chi era Liam Payne Liam Payne era un cantautore britannico, nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton. (Open.online)

È morto Liam Payne - l’ex membro dei One Direction precipitato dal terzo piano a Buenos Aires - È morto Liam Payne, ex membro della band dei One Direction, precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires probabilmente sotto effetto di droghe, aveva solo 31 anni Liam Payne, ex membro della band One Direction, è morto tragicamente mercoledì a Buenos Aires, dopo una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur Palermo, dove soggiornava. (Spettacolo.eu)