Poste sale in Borsa al nuovo massimo storico

Poste chiude oggi in Borsa segnando un nuovo record storico del valore delle azioni nel giorno in cui la società, e non direttamente l'azionista, ha comunicato la decisione del Tesoro di sospendere l'iter per il collocamento sul mercato di una ulteriore quota di azioni. Era già stato avviato il procedimento alla Consob per l'approvazione del prospetto. Sono ora nuovamente sotto esame "tempi e modalità" dell'offerta che, per tempi tecnici, dovrebbe slittare ora almeno alla seconda metà di novembre, dopo il cda del 6 novembre per l'approvazione dei risultati dei primi 9 mesi. Il nodo è probabilmente più sulle modalità dell'offerta di azioni del Tesoro che non sui tempi considerando che le condizioni di mercato appaiono favorevoli: a fine giornata di contrattazioni le azioni hanno aggiornato il massimo storico a 13,375 euro, il rialzo del 3%, con un picco oggi a 13,455 euro.

