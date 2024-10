Primacampania.it - Pomigliano: Polizia locale e Guardia Costiera sequestrano al mercato 400 chilidi prodotti ittici privi di tracciabilità

(Di giovedì 17 ottobre 2024)D’ARCO – Quattrocento chili didi, sono stati sequestrati oggi dai vigili urbani did’Arco, in collaborazione con la, nelrionale del giovedì. Gli agenti hanno anche elevato sanzioni per un totale di quattromila e 500 euro. I controlli di oggi sono inseriti in una più vasta operazione portata avanti in questi giorni dai caschi bianchi sotto la guida del comandante Emiliano Nacar, per contrastare le irregolarità sul territorio. In particolare, fanno sapere dal Comune, negli ultimi giorni i vigili urbani hanno anche effettuato controlli per le violazioni al codice della strada che ha portato alla rimozione, con l’ausilio del carro gru, di 70 veicoli in divieto di sosta.