Polvere bianca whisky e la lite con due prostitute | Liam Payne nel tunnel della follia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Buenos Aires, 17 ottobre 2024 – Un televisore con lo schermo in frantumi. Accanto una coppa di champagne mezza vuota. Una scrivania coperta dai resti di una candela, un accendino, la scatola di una saponetta, una mezza lattina bruciata, eche potrebbe essere cocaina. Altri resti di candele e fogli di alluminio nel bagno. E poi blister di medicinali, tra cui il tranquillante Clonazepam, e pillole energizzanti. A vendergli la droga, secondo il programma argentino “Mañanísima”, è stato un impiegato dell'hotel, già identificato dalla polizia. Prima ancora, l’ex One Directionaveva bevuto, come testimonia anche una bottiglia ditrovata nella stanza. Un altro impiegato dell’hotel dove alloggiava, e dove è morto, ha raccontato cheaveva voluto "due” con cui aveva avuto una discussione “perché non le voleva pagare”.