Per EssilorLuxottica nel trimestre ricavi +4%, conferma le stime (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel terzo trimestre dell'anno EssilorLuxottica ha registrato ricavi consolidati di 6.437 milioni, con una crescita anno su anno del 4% a cambi costanti (+2,3% a cambi correnti). La società conferma il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo 'mid-single digit' dal 2022 al 2026 a cambi costanti (sulla base del fatturato pro forma 2021), puntando a un range di 27-28 miliardi, e prevede di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19% e il 20% del fatturato alla fine di tale periodo. "Anche nel terzo trimestre abbiamo mantenuto una crescita solida, grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, al nostro approccio innovativo e alla forte vocazione all'eccellenza", commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

