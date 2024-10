Parma, al lavoro in vista della partita contro il Como: le condizioni di Man, Mihaila, Suzuki, Mohamed e Keita (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Parma è pronto a scendere in campo in vista del match di campionato di Serie A contro il Como Il Parma è pronto a scendere in campo dopo la pausa Nazionali. Gli emiliani nel prossimo turno di campionato di Serie A se la vedrà con il Como di Cesc Fabregas in una trasferta tutt’altro Calcionews24.com - Parma, al lavoro in vista della partita contro il Como: le condizioni di Man, Mihaila, Suzuki, Mohamed e Keita Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilè pronto a scendere in campo indel match di campionato di Serie AilIlè pronto a scendere in campo dopo la pausa Nazionali. Gli emiliani nel prossimo turno di campionato di Serie A se la vedrà con ildi Cesc Fabregas in una trasferta tutt’altro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabregas "Col Parma bella sfida - il Como può migliorare ancora" - "Assist per Messi e i suoi complimenti, Nico Paz dovrà gestire l'aspetto emotivo", dice il tecnico dei lariani COMO - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il ritorno del campionato stuzzica in modo particolare Cesc Fabregas. Il suo Como sabato ospiterà il Parma, formazione neopromossa come . (Ilgiornaleditalia.it)

Como-Parma | Probabili formazioni e dove vedere il match in TV - Dopo la sconfitta in trasferta contro il Napoli, il Como cerca il riscatto nel match in casa contro il Parma. La gara è in programma allo stadio Sinigaglia di Como sabato 19 ottobre, alle ore 15:00. Probabili formazioni COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno... (Quicomo.it)

Como-Parma | Probabili formazioni e dove vedere il match in TV - Probabili formazioni COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto. . . Dopo la sconfitta in trasferta contro il Napoli, il Como cerca il riscatto nel match in casa contro il Parma. . La gara è in programma allo stadio Sinigaglia di Como sabato 19 ottobre, alle ore 15:00. (Today.it)