Oroscopo Cancro di Paolo Fox: le previsioni di oggi 17 ottobre 2024

Caro Cancro, segno d'acqua dominato dalla luna, sei l'incarnazione delle emozioni profonde, della sensibilità e dell'empatia. Come le mutevoli fasi della luna, anche tu attraversi momenti di riflessione e rinnovamento. La tua casa, la famiglia e le persone care rappresentano il tuo rifugio sicuro e, spesso, sei propenso a mettere le loro esigenze davanti alle tue, testimoniando il tuo naturale spirito di protezione e cura. In te risiede una forza incredibile, spesso nascosta sotto uno strato di riservatezza. Tendi a costruire un guscio intorno a te stesso, proprio come il granchio, il tuo simbolo zodiacale. Questo guscio ti aiuta a proteggerti da potenziali ferite emotive, ma quando ti senti al sicuro e amato, sei capace di mostrare una generosità e una lealtà senza pari.

