Brindisireport.it - Open fiber: anche a San Michele Salentino arriva la fibra ottica

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) SAN– Al via a Sanil “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR per rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento dinel Comune in provincia di Brindisi prevede il cablaggio in