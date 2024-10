Omicidio Lorena Quaranta, nell’appello bis chiesti 24 anni per il fidanzato infermiere “stressato” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Procura di Reggio Calabria ha chiesto una condanna a 24 anni di reclusione per Antonio De Pace, l’infermiere vibonese che, il 21 marzo 2020, uccise la sua fidanzata Lorena Quaranta a Furci Siculo, in provincia di Messina. Lorena, una studentessa prossima alla laurea in medicina, fu strangolata da De Pace durante il periodo di lockdown legato alla pandemia. Il processo è giunto a un momento cruciale dopo che la Corte di Cassazione, lo scorso luglio, aveva annullato la sentenza di ergastolo emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Messina, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Thesocialpost.it - Omicidio Lorena Quaranta, nell’appello bis chiesti 24 anni per il fidanzato infermiere “stressato” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Procura di Reggio Calabria ha chiesto una condanna a 24di reclusione per Antonio De Pace, l’vibonese che, il 21 marzo 2020, uccise la sua fidanzataa Furci Siculo, in provincia di Messina., una studentessa prossima alla laurea in medicina, fu strangolata da De Pace durante il periodo di lockdown legato alla pandemia. Il processo è giunto a un momento cruciale dopo che la Corte di Cassazione, lo scorso luglio, aveva annullato la sentenza di ergastolo emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Messina, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

