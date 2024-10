Sbircialanotizia.it - Nordio: “Affievolito potere degli uomini. Violenza di genere? Un problema di accettazione”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’accentuazione delladiè dovuta all’affievolirsi di “quel dominionei confronti delle donna che aveva mantenuto per migliaia di anni”. E questo, negli ultimi 50 anni, in caso di mancata“si è tradotta in forme didi prevaricazione in tutti i sensi, qualche volta economica, qualche volta sessuale o