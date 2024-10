Nordcorea, Kim crea un esercito in 24 ore: da Seul a Kiev, è allarme (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un nuovo esercito per Kim Jong Un. Le tensioni con la Corea del Sud provocano un effetto immediato in Corea del Nord. Nel giro di poche ore, oltre 1,4 milioni di giovani Nordcoreani hanno chiesto di arruolarsi o di rientrare nell’esercito, motivati a reagire alle “provocazioni” di Seul, accusata di aver lanciato droni con messaggi propagandistici su Pyongyang negli scorsi giorni. “La Repubblica Popolare di Corea (Rpdc) è piena di volontà di annientare la feccia della Repubblica di Corea che ha violato la sua sacra sovranità e sicurezza”, si legge nell’articolo. “Se scoppia una guerra, la Repubblica di Corea sarà cancellata dalla carta geografica -afferma la Korean Central News Agency, (Kcna), agenzia ufficiale del Paese- Poiché vuole una guerra, siamo disposti a porre fine alla sua esistenza. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un nuovoper Kim Jong Un. Le tensioni con la Corea del Sud provocano un effetto immediato in Corea del Nord. Nel giro di poche ore, oltre 1,4 milioni di giovanini hanno chiesto di arruolarsi o di rientrare nell’, motivati a reagire alle “provocazioni” di, accusata di aver lanciato droni con messaggi propagandistici su Pyongyang negli scorsi giorni. “La Repubblica Popolare di Corea (Rpdc) è piena di volontà di annientare la feccia della Repubblica di Corea che ha violato la sua sacra sovranità e sicurezza”, si legge nell’articolo. “Se scoppia una guerra, la Repubblica di Corea sarà cancellata dalla carta geografica -afferma la Korean Central News Agency, (Kcna), agenzia ufficiale del Paese- Poiché vuole una guerra, siamo disposti a porre fine alla sua esistenza.

L’esercito nordcoreano ha condotto detonazioni lungo il confine - Cresce la tensione tra Corea del Nord e Corea del Sud. La Corea del Sud ha affermato […]. Secondo Seoul, l’esercito nordcoreano ha condotto detonazioni lungo il confine. L’esercito nordcoreano ha condotto detonazioni Cresce la tensione nella penisola coreana. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha presieduto un summit con gli alti vertici della Difesa dell’intelligence. (Periodicodaily.com)