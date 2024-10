Sbircialanotizia.it - Nordcorea contro Seul, Corea del Sud diventa ‘Stato ostile’ per Costituzione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang Ladel Nord ha definito ufficialmente ladel Sud come ''uno stato ostile''. La definizione è contenuta nelladopo la revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang, come spiega l'agenzia di stampa Kcna. Alla fine del 2023 il leaderno Kim Jong Un aveva proposto per