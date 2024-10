Non c’è pace per Chiara Ferragni, è finita con Silvio Campare! Fedez, invece, se la gode con la nuova fidanzata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chiara Ferragni e Silvio Campara, CEO di Golden Goose, avrebbero interrotto la loro frequentazione. A lanciare lo scoop in esclusiva è il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso il suo profilo Instagram ha confermato la rottura tra la celebre influencer cremonese e il manager. Le voci su una loro presunta relazione avevano iniziato a circolare la scorso estate, alimentate da paparazzate che ritraevano i due insieme, sebbene mai in atteggiamenti inequivocabili. Campara, infatti, si trovava in una situazione complicata, essendo ufficialmente legato alla sua compagna Giulia Luchi, con la quale ha avuto due figli. Questo contesto ha reso la situazione ancora più intricata, con il pubblico che si domandava se la Ferragni stesse intraprendendo un nuovo percorso sentimentale o se fosse solo un’amicizia. Donnapop.it - Non c’è pace per Chiara Ferragni, è finita con Silvio Campare! Fedez, invece, se la gode con la nuova fidanzata Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Campara, CEO di Golden Goose, avrebbero interrotto la loro frequentazione. A lanciare lo scoop in esclusiva è il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso il suo profilo Instagram ha confermato la rottura tra la celebre influencer cremonese e il manager. Le voci su una loro presunta relazione avevano iniziato a circolare la scorso estate, alimentate da paparazzate che ritraevano i due insieme, sebbene mai in atteggiamenti inequivocabili. Campara, infatti, si trovava in una situazione complicata, essendo ufficialmente legato alla sua compagna Giulia Luchi, con la quale ha avuto due figli. Questo contesto ha reso la situazione ancora più intricata, con il pubblico che si domandava se lastesse intraprendendo un nuovo percorso sentimentale o se fosse solo un’amicizia.

