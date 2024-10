Neonati sepolti, il Tribunale del Riesame accoglie l’appello: Chiara Petrolini dovrà andare in carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Tribunale del Riesame di Bologna ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne indagata dopo il ritrovamento dei resti di due Neonati nel giardino della casa familiare di Traversetolo. Accolto dunque integralmente l’appello della Procura di Parma. La giovane è al momento agli arresti domiciliari per l’omicidio del secondo figlio del 7 agosto 2024 e per la soppressione dei cadaveri di questo e del primo figlio, partorito il 12 maggio 2023. Il trasferimento in carcere non sarà eseguito immediatamente: si attende prima che vengano pubblicate le motivazioni e l’eventuale ricorso in Cassazione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildeldi Bologna ha disposto ilper, la 21enne indagata dopo il ritrovamento dei resti di duenel giardino della casa familiare di Traversetolo. Accolto dunque integralmentedella Procura di Parma. La giovane è al momento agli arresti domiciliari per l’omicidio del secondo figlio del 7 agosto 2024 e per la soppressione dei cadaveri di questo e del primo figlio, partorito il 12 maggio 2023. Il trasferimento innon sarà eseguito immediatamente: si attende prima che vengano pubblicate le motivazioni e l’eventuale ricorso in Cassazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonati morti - il tribunale di Bologna ha deciso : carcere per Chiara Petrolini - Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente l’appello della Procura di Parma, disponendo il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne indagata a attualmente ai domiciliari, dopo il ritrovamento dei resti di due neonati sepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo. L’esecuzione della misura è però sospesa fino alla definitività della decisione: bisognerà attendere i ... (Thesocialpost.it)

Neonati sepolti in giardino - il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini. La difesa : “Una misura non può anticipare la pena” - Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione. (Bologna.repubblica.it)

Neonati morti a Parma - il tribunale del Riesame dispone il carcere per Chiara Petrolini - Questo significa che bisognerà attendere il deposito delle motivazioni da parte dei giudici e verificare se la difesa intenda ricorrere in Cassazione, eventualità possibile entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. In particolare, la procura contesta a Chiara Petrolini l’accusa di omicidio premeditato per il neonato nato e ucciso il 7 agosto 2024. (Lettera43.it)