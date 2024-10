Casertanews.it - Neonata di appena 6 giorni muore tra le braccia di un infermiere: aperta un'inchiesta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unadi, nata all'ospedale di Aversa, è morta all'ospedale di Nocera Inferiore, gettando nella disperazione familiari e sanitari. Era arrivata al pronto soccorso del nosocomio in provincia di Salerno in condizioni disperate, trasportata da un’ambulanza del 118. Per salvarle