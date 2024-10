Napoli attesa per il ritorno in campo | sfida all’Empoli senza Lobotka e dubbi su Olivera

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In vista della ripresa del campionato, ilsi prepara alladi domenica contro l’Empoli, ma dovrà fare a meno di Stanislav, infortunato. Solo oggi verranno valutate le condizioni di Mathias, costretto a lasciare ildurante la partita dell’Uruguay martedì scorso. Tuttavia, secondo il quotidiano Repubblica, per il terzino uruguaiano non L'articoloper ilinsu