Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024, dalle ore 09 alle 18, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) organizza l'evento "Naviga in Gondola!".Prosegue anche per questo weekend la possibilità di effettuare dei piacevoli giri in barca da circa 25 minuti utilizzando

Museo della Navigazione Fluviale - tutti gli eventi del fine settimana - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, dalle ore 9 alle 18, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) organizza l'evento "Naviga in Gondola!". Prosegue anche per questo weekend la possibilità di effettuare dei piacevoli giri in barca da circa 25 minuti utilizzando... (Padovaoggi.it)

La Padova fluviale : navigazione da Porta Portello alla seicentesca Villa Giovanelli Colonna di Noventa Padovana - A bordo di un'imbarcazione caratteristica, scopriremo la città da una prospettiva nuova e suggestiva, una vista privilegiata da uno dei canali che in passato rappresentava la via principale d’accesso per chi proveniva dal Veneziano: le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi storici di. (Padovaoggi.it)

"In Barca sul canale Battaglia!" - l'evento domenicale al museo della Navigazione Fluviale - Domenica 29 Settembre 2024, dalle ore 15 alle 17, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) organizza l'evento "In Barca al Museo: Vieni a Vivere la Conca di Navigazione!". Dopo il grande successo dell'iniziativa della settimana scorsa, per la quale sono stati attivati ben... (Padovaoggi.it)