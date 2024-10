Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Australia. Martin "Mi aspetto un weekend insidioso"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Mi piacerebbe trovare il mio primo successo qui, ma devo anche pensare a non perdere punti" PHILLIP ISLAND () - "Ci troviamo su una pista bellissima, forse la più bella su cui girare. Mi piacerebbe trovare il mio primo successo in, ma devo anche pensare a non perdere punti in ott