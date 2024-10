Motomondiale: Gp Australia. Acosta "Una delle mie piste preferite" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Stiamo facendo dei piccoli passi in avanti, alcuni migliori degli altri" PHILLIP ISLAND (Australia) - "Sarebbe stato un sogno per me vincere in Giappone, ma abbiamo comunque mostrato per tutto il weekend la nostra costanza. Non vedo l'ora di girare su questo tracciato, perché è uno dei miei preferi Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Australia. Acosta "Una delle mie piste preferite" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Stiamo facendo dei piccoli passi in avanti, alcuni migliori degli altri" PHILLIP ISLAND () - "Sarebbe stato un sogno per me vincere in Giappone, ma abbiamo comunque mostrato per tutto il weekend la nostra costanza. Non vedo l'ora di girare su questo tracciato, perché è uno dei miei preferi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Motomondiale : Gp Australia. Martin "Mi aspetto un weekend insidioso" - Mi piacerebbe trovare il mio primo successo in Australia, ma devo anche pensare a non perdere punti in ott . "Mi piacerebbe trovare il mio primo successo qui, ma devo anche pensare a non perdere punti" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Ci troviamo su una pista bellissima, forse la più bella su cui girare. (Ilgiornaleditalia.it)

Motomondiale : Gp Australia. Martin "Mi aspetto un weekend insidioso" - "Mi piacerebbe trovare il mio primo successo qui, ma devo anche pensare a non perdere punti" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Ci troviamo su una pista bellissima, forse la più bella su cui girare. Mi piacerebbe trovare il mio primo successo in Australia, ma devo anche pensare a non perdere punti in ott . (Ilgiornaleditalia.it)

Motomondiale : Gp Australia. Bagnaia "Essenziale non commettere errori" - Questa gara aprirà l'ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Reduce dalla doppietta in Giappone, il ducatista è a -10 da Martin PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Sono contento di tornare in pista in Australia. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sa . (Ilgiornaleditalia.it)