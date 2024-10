Monza e la Brianza sotto la pioggia, doppia allerta arancione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora allerta per maltempo a Monza e in Brianza. La protezione civile ha emesso un doppio avviso di criticità - moderata, livello tre su quattro - per il rischio idraulico e idrogeologico sull'area della provincia. L'allerta entrerà in vigore a partire dalle 21 di giovedì 17 ottobre. Fino al Monzatoday.it - Monza e la Brianza sotto la pioggia, doppia allerta arancione Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancoraper maltempo ae in. La protezione civile ha emesso un doppio avviso di criticità - moderata, livello tre su quattro - per il rischio idraulico e idrogeologico sull'area della provincia. L'entrerà in vigore a partire dalle 21 di giovedì 17 ottobre. Fino al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pedemontana gratis sulla Milano-Meda - voto all’unanimità della Provincia di Monza e Brianza - Pedemontana gratis sul tratto dell’attuale Milano-Meda. Lo chiede la mozione votata l’altro giorno all’unanimità dal consiglio provinciale di Monza e Brianza. Il testo chiede di non introdurre il pedaggiamento del tratto di Milano-Meda che entrerà [. ]. La mozione è stata presentata dal gruppo di centrosinistra “Brianza Rete Comune” ed è stata votata da tutta l’assemblea provinciale. (Ilnotiziario.net)

Monza : il 26 ottobre si svolgerà la cerimonia del Premio Letterario Brianza 2024 - Insieme a lui, Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera e responsabile della rubrica “Buone notizie”, presenteranno il loro libro “Vietato calpestare i sogni”, edito da Solferino, che racconta la straordinaria esperienza di questi giovani nel mondo del lavoro. Questi riconoscimenti evidenziano il dinamismo della scena letteraria brianzola, in continuo fermento e sempre alla ricerca ... (Gaeta.it)

Ancora (tanta) pioggia - a Monza e in Brianza scatta l'allerta gialla - Ancora pioggia. E un'altra allerta meteo per maltempo. A partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre a Monza e in Brianza sarà in vigore una allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'rischio idrogeologico’. Le previsioni “Nel corso del pomeriggio di oggi... (Monzatoday.it)