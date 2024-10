Forlitoday.it - Monasteri aperti anche a Forlimpopoli con la visita guidata al Giardino delle monache

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Per il ciclo ‘le Vie dell’Anima’, appuntamento domenica 20 ottobre al Monastero di San Giovanni Battista in via Saffi aper laal. La, inserita fra agli appuntamenti didell’ Emilia-Romagna, sarà condotta a partire