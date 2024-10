Lapresse.it - Milano: 37enne ucciso con forbici, arrestati zio e nipote

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ott. (LaPresse) – La polizia di stato diha arrestato in flagranza il 31enne e il 50enne di origine cinese che questa mattina avrebberocon una forbice all’alba ilEros Di Ronza in viale Giovanni da Cermenate adurante un tentativo di furto con scasso all’interno del loro ‘Bar paninoteca’. Si tratta die zio. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il più giovane (marito della titolare dell’attività) che meglio padroneggia la lingua italiana in quella che gli inquirenti ritengono una semi-confessione al telefono dell’accaduto. Interrogati entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La pm di turno, Maura Ripamonti, disporrà l’autopsia sul corpo della vittima.