Migranti in Albania, 4 sono già tornati indietro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due si sono dichiarati minorenni e quindi non rientrerebbero nell'accordo tra Roma e Tirana; altri due hanno riferito problemi di salute Imolaoggi.it - Migranti in Albania, 4 sono già tornati indietro Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due sidichiarati minorenni e quindi non rientrerebbero nell'accordo tra Roma e Tirana; altri due hanno riferito problemi di salute

