Lapresse.it - Medioriente, Segre: “Devo sentirmi sempre ‘nemico ideale’?”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La senatrice a vita, Liliana, è intervenuta nel corso della presentazione del libro di Nathania Zevi ‘Il nemico, edito da Rai Libri, al Tempio di Adriano a Roma. “io il nemico ideale?”, si è chiesta con riferimento alla recrudescenza dell’antisemitismo seguita alla guerra in atto in Medio Oriente. “Il discorso è talmente complesso e antico che mentre leggevo questo libro – ha raccontato la senatrice a vita – riandavo a tante cose del passato, anche lontano. Le cose che succedevano nel 1938 vedevano me bambina semplice, che mai si sarebbe aspettata che così tanti anni dopo si sarebbe trovata a riparlare delle stesse cose. Questo senso di essere il nemico ideale mi dice ‘ma allora sei vissuta inutilmente, tutto quello che hai provato a testimoniare, a insegnare, è stato vano?'”.