Maxi truffa su fondi Ue, a politici e familiari posti e nomine in cambio di voti a Trapani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quattordici misure cautelari, l'inchiesta delle Fiamme gialle: per gli investigatori la regia sarebbe dell'ex senatore Nino Papania posti di lavoro o nomine in cambio del sostegno al movimento politico. E' quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria di Trapani nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla Procura europea e da quella di Marsala, che Sbircialanotizia.it - Maxi truffa su fondi Ue, a politici e familiari posti e nomine in cambio di voti a Trapani Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quattordici misure cautelari, l'inchiesta delle Fiamme gialle: per gli investigatori la regia sarebbe dell'ex senatore Nino Papaniadi lavoro oindel sostegno al movimento politico. E' quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria dinell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla Procura europea e da quella di Marsala, che

