Fanpage.it - Maxi caduta di 30 ciclisti, tappa sospesa per 30 minuti e 8 ritirati: caos al Tour of Guangxi

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Impressionantecollettiva ad inizio terzadelod, classico appuntamento in Cina con cui si conclude la stagione professionistica di ciclismo: circa 30 corridori sono rimasti coinvolti, alcuni in condizioni serie. Gara interrotta per mezz'ora per permettere i soccorsi.