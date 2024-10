Palermotoday.it - Marciapiede sepolto dalle erbacce davanti all'istituto Majorana

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Vorrei segnalare una situazione non di degrado, ma di totale abbandono del decoro urbano, soprattutto considerando che si tratta di un'area che si trovaa una scuola. Da anni, infatti, lungo i marciapiedi esterni dell'Ettore, in via Astorino, non viene effettuato il