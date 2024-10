Manovra, da Meloni “imbroglio” su banche e sanità: l’attacco delle opposizioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – opposizioni all'attacco sulla Manovra 2024 con il governo accusato di trattare "da stupidi gli italiani" annunciando provvedimenti su sanità e banche che non sono altro che "un imbroglio". Il primo per l'entità dei fondi: non 3,7 miliardi come annunciato dal governo, ma 900 milioni per il 2025, sostiene l'altra metà di campo. Il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –all'attacco sulla2024 con il governo accusato di trattare "da stupidi gli italiani" annunciando provvedimenti suche non sono altro che "un". Il primo per l'entità dei fondi: non 3,7 miliardi come annunciato dal governo, ma 900 milioni per il 2025, sostiene l'altra metà di campo. Il

Manovra - da Giorgetti ‘operazione Robin Hood’ : “Contenti gli operai - meno le banche” - Misure per redditi medio bassi, famiglie, aree svantaggiate, sacrifici da credito e assicurazioni Il taglio delle tasse per i redditi medio-bassi, gli incentivi nelle aree svantaggiate, gli sconti per le famiglie numerose, il bonus bebè e il bonus indigenti, accanto al contributo da 3,5 miliardi di euro da banche e assicurazioni, il tetto agli stipendi […]. (Sbircialanotizia.it)

Manovra - da Giorgetti ‘operazione Robin Hood’ : “Contenti gli operai - meno le banche” - (Adnkronos) – Il taglio delle tasse per i redditi medio-bassi, gli incentivi nelle aree svantaggiate, gli sconti per le famiglie numerose, il bonus bebè e il bonus indigenti, accanto al contributo da 3,5 miliardi di euro da banche e assicurazioni, il tetto agli stipendi dei manager delle partecipate, la stretta su Bitcoin e web tax. (Periodicodaily.com)

Manovra : Bonelli-Fratoianni - 'tassa su banche di Meloni è una truffa' - Sulle banche, vedrete che sarò più coraggiosa della sinistra” e in effetti ci ha sorpreso e ci ha scandalizzato: la tassa sulle banche è una truffa. Per quello ci vuole tanto coraggio, non per fare il gioco delle tre carte con i soldi degli italiani. Sono solo anticipazioni di imposte che lo stato dovrà restituire tra il 2027 e 2029. (Liberoquotidiano.it)