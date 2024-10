Manovra, cambia la norma sull'affidamento dei minori? Lazzarini: «Una battalia storica della Lega» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Governo ha inserito una norma che cambia l’affidamento dei minori da parte dei tribunali per i minorenni. Oggi, le spese dei ragazzi che vengono assegnati alla tutela del sindaco sono a carico dei Comuni. Una battaglia storica della Lega che libererà diversi milioni di euro per gli enti locali Padovaoggi.it - Manovra, cambia la norma sull'affidamento dei minori? Lazzarini: «Una battalia storica della Lega» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Governo ha inserito unachel’deida parte dei tribunali per i minorenni. Oggi, le spese dei ragazzi che vengono assegnati alla tutela del sindaco sono a carico dei Comuni. Una battagliache libererà diversi milioni di euro per gli enti locali

Manovra - esclusivo : cambia la norma sull’affidamento dei minori. I costi di mantenimento saranno pagati dallo Stato e non più dai Comuni - E Open è in grado di anticipare una misura di cui non si era mai parlato, fino ad adesso: il governo ha inserito una norma che cambia l’affidamento dei minori da parte dei tribunali per i minorenni. Oggi, le spese dei ragazzi che vengono assegnati alla tutela del sindaco sono a carico dei Comuni. Manca l’ultimo ministro arrivato al governo, Alessandro Giuli, che è in Germania per la Fiera del ... (Open.online)

