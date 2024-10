Novaratoday.it - Maltempo, ancora pioggia su novarese e Vco: continua l'allerta meteo

Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue per oggi, ma anche per la giornata di domani, venerdì 18 ottobre, l'gialla sue Vco. Le forti piogge proseguirannoper un po'.Come indicato dal bollettino di Arpa, per il pomeriggio di oggi sono atteseprecipitazioni diffuse, di forte intensità