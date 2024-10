Quotidiano.net - Macron, hub migranti? Unico modello che funziona è europeo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Sento molti commenti su questo o quel" sui: "l'chedi fronte all'immigrazione irregolare e a tutti i movimenti clandestini è unpragmatico ma rispettoso dei nostri valori". Lo ha detto il presidente francese Emmanuelin conferenza stampa al termine del vertice Ue. "Se agiamo in modo isolato, distruggiamo collettivamente gli interessi" europei, ha sottolineato, aggiungendo che in passato "altri modelli non hanno dimostrato la loro efficacia" e "quello che ha bloccato l'Europa è stato quando i Paesi volevano agire da soli" e non volevano "la solidarietà".