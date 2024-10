Luis Enrique, pronto il rinnovo con il PSG. Ecco i dettagli sul nuovo contratto del tecnico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Luis Enrique è pronto a rinnovare il suo contratto con il PSG. Ecco tutti i dettagli per il prolungamento dell’ex tecnico della Roma Luis Enrique è il pilastro del nuovo ciclo del PSG: tanti giovani, molta fame e la voglia di alzare la Champions League dopo tanti anni deludenti e aspettative crollate nonostante i tantissimi Calcionews24.com - Luis Enrique, pronto il rinnovo con il PSG. Ecco i dettagli sul nuovo contratto del tecnico Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)a rinnovare il suocon il PSG.tutti iper il prolungamento dell’exdella Romaè il pilastro delciclo del PSG: tanti giovani, molta fame e la voglia di alzare la Champions League dopo tanti anni deludenti e aspettative crollate nonostante i tantissimi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Psg. Le Parisien "Luis Enrique ha firmato il rinnovo" - Secondo "Le Parisien" il tecnico spagnolo ha firmato il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, con il club parigino, ma non sono ancora noti i termin . Si parla di prolungamento fino al 2027 per il tecnico spagnolo PARIGI (FRANCIA) - La storia d'amore tra Luis Enrique e il Psg continua. (Ilgiornaleditalia.it)

Le Parisien - Psg : pronto il rinnovo per Luis Enrique - Oltre alla società, lo stesso tecnico ha più volte detto di credere nel nuovo progetto del Psg e di volerlo portare avanti. . Luis Enrique e il Psg ancora insieme. Sarebbe anche arrivata la firma, ma i termini dell’accordo ancora non sono noti, anche se si parla di prolungamento fino al 2027. The post Le Parisien, Psg: pronto il rinnovo per Luis Enrique appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Luis Enrique considerava Fabian Ruiz una spia e lo fece fuori : spifferò la formazione contro l’Italia - Fabian Ruiz non ha vissuto momenti semplici con la Spagna negli ultimi anni, soprattutto quando Luis Enrique era il ct. L'articolo Luis Enrique considerava Fabian Ruiz una spia e lo fece fuori: spifferò la formazione contro l’Italia sembra essere il primo su ilNapolista. Ora, invece, il peggio è passato per il centrocampista del Psg, che è un calciatore chiave per il ct De La Fuente. (Ilnapolista.it)