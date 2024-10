Lo spread tra Btp e Bund scende a 120 punti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo spread tra Btp e Bund scende ancora a metà giornata. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 120 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,4% mentre quello tedesco sale al 2,19%. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund scende a 120 punti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lotra Btp eancora a metà giornata. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 120, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,4% mentre quello tedesco sale al 2,19%.

Spread Btp-Bund apre in calo a 121 punti - ai minimi da 3 anni - Lo spread tra Btp e Bund apre in calo e scende ai minimi da novembre 2021. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,41%, rispetto al 3,40% di ieri. . La flessione è generalizzata in tutta Europa, in vista della riunione della Bce. Il differenziale tra i due titoli di Stato in avvio di giornata è sceso a 121 punti, rispetto ai 122 punti della vigilia. (Quotidiano.net)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 122 punti base - Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,407% dopo una giornata di riduzione dei tassi di tutti i titoli di Stato europei. Lo spread si porta così a sfiorare i minimi dal 18 marzo scorso, quando aveva toccato i livelli recenti più bassi a quota 121,9. . Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in contrazione: il differenziale ha concluso la seduta a 122,5 punti base contro i 124 dell'avvio. (Quotidiano.net)