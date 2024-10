LIVE – Perugia-Conegliano 0-3 (14-25, 17-25, 21-25): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di giovedì 17 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Perugia-Conegliano, partita valevole per la tredicesima giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Si anticipa l’ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro Vallefoglia, vuole sfruttare il campo di casa per ben figurare e provare così a mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia e d’Europa. D’altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 17 ottobre al Pala Barton di Perugia. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la tredicesima giornata di andata diA1di. Si anticipa l’ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro Vallefoglia, vuole sfruttare il campo di casa per ben figurare e provare così a mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia e d’Europa. D’altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 17 ottobre al Pala Barton di. Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Perugia-Conegliano 0-3 - A1 volley femminile in DIRETTA : le Pantere dominano e agganciano Milano in classifica - La formazione umbra ha perso 3-0 in avvio di stagione contro Bergamo, mentre è riuscita a strappare un punto nell’ultima sfida contro Vallefoglia (2-3). 20-24 Servizio lungo di Chirichella. 11-18 Non passa il primo tempo di Gryka. 17-23 Errore in attacco di Nemeth. 1-1 Errore in battuta di Chirichella. (Oasport.it)

LIVE – Perugia-Conegliano 0-2 (14-25 - 17-25 - 11-15) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Le due squadre sono in campo, a breve si comincia! The post LIVE – Perugia-Conegliano 0-2 (14-25, 17-25, 11-15): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA appeared first on SportFace. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE ... (Sportface.it)

LIVE Perugia-Conegliano 0-2 - A1 volley femminile in DIRETTA : 17-25 - le Pantere recuperano e dominano il secondo parziale - 1-2 Primo tempo dietro di Lubian, Wolosz mette subito in modo le sue centrali. 12-21 Chirichella approfitta di una slash. 9-17 Lanier ritarda il colpo e attacca in parallela. 11-6 Ungureanu sfonda sulle mani del muro. 20:21 Avvio decisamente più complesso invece per Perugia, nelle prime due uscite stagionali sono infatti arrivate due sconfitte contro Bergamo (0-3) e Vallefoglia (2-3). (Oasport.it)