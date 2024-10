LIVE – Perugia-Conegliano 0-2 (14-25, 17-25, 11-15): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di giovedì 17 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Perugia-Conegliano, partita valevole per la tredicesima giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Si anticipa l’ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro Vallefoglia, vuole sfruttare il campo di casa per ben figurare e provare così a mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia e d’Europa. D’altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 17 ottobre al Pala Barton di Perugia. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la tredicesima giornata di andata diA1di. Si anticipa l’ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro Vallefoglia, vuole sfruttare il campo di casa per ben figurare e provare così a mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia e d’Europa. D’altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 17 ottobre al Pala Barton di. Sportface.

LIVE Perugia-Conegliano 0-2 - A1 volley femminile in DIRETTA : 17-25 - le Pantere recuperano e dominano il secondo parziale - 17-25 Gabi chiude anche il secondo parziale. 8-2 Muro di Cekulaev su Lanier, statunitense in grossa difficoltà. 4-1 Errore in attacco di Adigwe, Conegliano in difficoltà. 9-3 Gardini stringe la diagonale da posto quattro. 8-14 Parallela imprendibile di Ungureanu. 12-8 Attacco nei quattro metri di Ungureanu. (Oasport.it)

LIVE Perugia-Conegliano 0-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : 14-25 - dominio delle Pantere nel primo parziale - 20:29 Perugia risponde con: Ricci, Cekulaev, Gryka, Nemeth, Ungureanu, Gardini e Sirressi. 10-18 Wolosz vince un contrasto a rete con Cekulaev. 13-23 Wolosz lascia senza muro Gabi, la brasiliana non sbaglia. 3-1 Cekulaev approfitta di una slash. 1-2 Primo tempo dietro di Lubian, Wolosz mette subito in modo le sue centrali. (Oasport.it)