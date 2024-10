Oasport.it - LIVE Galatasaray-Roma 1-6 Champions League calcio femminile in DIRETTA: dominio giallorosso ad Istanbul, ragazze di Spugna a punteggio pieno dopo due giornate

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Non c’è più niente da dire: lastrapazza ilad, passa 1-6 all’Ataturk Stadium e sale a 6 punti in classifica! 92? Ultime offensive dellache rimane in zona d’attacco. Giusto atteggiamento delledi. 90? 4 minuti di recupero e poi sarà festa giallorossa! 88? Ultimi 80 secondi e poi sarà (presumibilmente) recupero. 86? E SONO SEII! 1-6con la rete realizzata da Corelli: destro secco dai 25 metri che termina in reteil gravissimo errore di Yaman che buca l’intervento e perde la sfera sotto le gambe. 84? QUINTA RETE DELLAA! 1-5. Colpisce Pandini di testa su campanile aereo generato da Troelsgaard! 82? Ha ”timidamente” guadagnato coraggio il, più attivo e partecipe in questa fase di gara. 79? Altra rotazione in casa, out Glionna per fare spazio a Corelli nel finale.