LIVE – Alcaraz-Nadal, semifinale Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Alcaraz-Nadal, incontro valevole per la semifinale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Promette spettacolo il derby spagnolo, che vedrà sfidarsi due dei giocatori più grandi degli ultimi decenni, seppur in momenti della carriera rispettivamente molto diversi. Alcaraz ha vinto 2 Slam in stagione ed ha tutta la carriera davanti a sé, mentre Nadal ha annunciato il ritiro a fine anno e ha circa un mese da tennista professionista. Carlitos partirà nettamente favorito, ma si prospetta comunque una sfida avvincente. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati non prima delle 20.00 ore italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel Six, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Promette spettacolo il derby spagnolo, che vedrà sfidarsi due dei giocatori più grandi degli ultimi decenni, seppur in momenti della carriera rispettivamente molto diversi.ha vinto 2in stagione ed ha tutta la carriera davanti a sé, mentreha annunciato il ritiro a fine anno e ha circa un mese da tennista professionista. Carlitos partirà nettamente favorito, ma si prospetta comunque una sfida avvincente. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati non prima delle 20.00 ore italiane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Alcaraz-Rune 6-4 5-2 - quarti Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Palla break per lo spagnolo. 20:15 – I due giocatori sono in campo. 00 italiane. COME SEGUIRE ALCARAZ-RUNE IN TV MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 ALCARAZ-RUNE 6-4 5-2 SECONDO SET – Un paio di belle accelerazioni da parte del danese, che tiene e si porta sul 2-5. (Sportface.it)

LIVE – Alcaraz-Rune 5-4 - quarti Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . Sportface. PRIMO SET – Alcaraz ancora solido alla battuta, impatta sul 2-2. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. 20:15 – I due giocatori sono in campo. PRIMO SET – Un paio di aces e un altro game lampo da partedi Alcaraz: 4-4 PRIMO SET – Un Rune molto aggressivo e che certamente si trova bene in queste condizioni veloci di Riyadh: 4-3 PRIMO SET – Che missile con il ... (Sportface.it)

LIVE – Alcaraz-Rune 1-1 - quarti Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Rune, incontro valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. 20:15 – I due giocatori sono in campo. Sportface. I due giocatori sono pianificati alle ore 20. Reduce dalla sconfitta nei quarti a Shanghai contro Machac, lo spagnolo vuole tornare a vincere e proverà a ... (Sportface.it)