"Siamo completamente devastati dalla morte di Liam Payne". Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik – tutti componenti della band One Direction – rompono il silenzio per rendere omaggio all'amico Liam Payne, morto ieri a Buenos Aires dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel.

Polvere bianca - whisky e la lite con due prostitute : Liam Payne nel tunnel della follia. Il cordoglio di Tomlinson - Zayn e della band - Liam era una persona che ammiravo ogni giorno, un'anima così positiva, divertente e gentile. Mi sento molto fortunato ad averti avuto nella mia vita, ma sto lottando con l'idea di doverti dire addio. "Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam", hanno scritto. Spero che ovunque tu sia in questo momento tu stia bene e sia in pace e che tu sappia quanto sei amato. (Quotidiano.net)

Liam Payne - i messaggi degli One Direction : “E’ morto un fratello” - I messaggi degli altri ex membri della band "Siamo completamente devastati dalla morte di Liam Payne". Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik - tutti componenti della band One Direction - rompono il silenzio per rendere omaggio all'amico Liam Payne, morto ieri a Buenos Aires dopo essere caduto dal terzo piano di un […]. (Sbircialanotizia.it)