Leo Gassmann incontra gli studenti dell’Università Vanvitelli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Leoincontrerà domani glidegli Studi della Campania Luigie riceverà il Premioana 2024. Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo campano presenterà alle ore 1,00 in Sala Liccardo lo spin off internazionale ‘M2 Filming Experience – Mezzogiorno e Mediterraneo’ prodotto dal Premio Penisola Sorrentina (che si avvia al trentennale della sua attività) in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli . L’attore e cantante racconterà ai giovani la sua vita, le radici familiari e il suo percorso artistico. Al termine della conversazione, il Direttore del Dipartimento Francesco Eriberto d’Ippolito e il produttore dell’evento Mario Esposito consegneranno all’artista il riconoscimento.