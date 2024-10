Anteprima24.it - “Le manovre per la vita”, domenica in piazza Castello gli istruttori Simeup

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi rinnova l’appuntamento, anche quest’anno, con “Leper la” in più di 50 piazze italiane. A Benevento gli(Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) saranno a disposizione di tutte e tutti in20 ottobre 2024, dalle ore 9.00 alle 13.00. Le persone che vorranno partecipare, avranno la possibilità di poter imparare leantisoffocamento ed il massaggio cardiaco, perché chiunque in una situazione di emergenza può intervenire per salvare una. L’evento è promosso da FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), Rotary Club di Benevento, OMCeO (Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Benevento) e patrocinato dal Comune di Benevento e l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento.