Le carceri di Vladimir Putin tra sparizioni e torture ecco come la Russia reprime il dissenso

Se vogliamo comprendere come funziona la Russia di Vladimir Putin e quali obiettivi cerca di perseguire oltre alla rotta dei proventi illeciti, delle sanzioni aggirate e della propaganda occorre fermarsi ad analizzare la situazione carceraria. I penitenziari, i trasferimenti dei detenuti, la repressione massiccia e costante non sono l'altra faccia di una dittatura feroce che rivela nell'oscuro delle celle la sua vera natura che è impossibile da normalizzare. C'è un rapporto che tenta di mettere fine a un vulnus comunicativo e di informazione, a cura di The European Prison Litigation Network, e abbiamo raggiunto l'avvocato Dmitry Gurin (senior legal advisor dell'organizzazione), uno dei maggiori conoscitori della macchina repressiva di Putin. Le condizioni di detenzione nella Russia di Putin sono drammaticamente peggiorate, le carceri sono luoghi di violazione e punizione.

Trump e Putin - dal covid alle telefonate : il feeling tra Donald e Vladimir - (Adnkronos) – Donald Trump in aiuto di Vladimir Putin durante la pandemia di covid. I fatti risalgono al 2020, come… L'articolo Trump e Putin, dal covid alle telefonate: il feeling tra Donald e Vladimir proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

