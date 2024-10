Liberoquotidiano.it - Lavoro: Mattarella, 'elemento per sostenibilità ed equilibrio sociale'

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Quando si parla disi intende anzitutto che la crescita non può più avvenire a discapito dell'ambiente. Manon include soltanto questo indispensabile aspetto. È anche, capacità di rinnovare e rafforzare i presupposti di valore della democrazia e della libertà. Il valore delcome fattore di ricomposizione della società va, dunque, ribadito e, se necessario, riscoperto". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del2024.