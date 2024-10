Latina / Mercatino di via Verdi, assessora Nasti: “Verso un nuovo avviso con canone più basso” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Latina – Per l’individuazione di un operatore economico che, previa ristrutturazione e valorizzazione, gestisca l’intero immobile del Mercatino di via Verdi, sarà necessaria un’altra procedura di evidenza. Ne dà notizia l’assessora al Patrimonio Ada Nasti, comunicando che all’avviso scaduto ieri non è seguita alcuna offerta. “E’ ancora attuale l’interesse dell’amministrazione comunale a dare nuova vita L'articolo Latina / Mercatino di via Verdi, assessora Nasti: “Verso un nuovo avviso con canone più basso” Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Mercatino di via Verdi, assessora Nasti: “Verso un nuovo avviso con canone più basso” Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Per l’individuazione di un operatore economico che, previa ristrutturazione e valorizzazione, gestisca l’intero immobile deldi via, sarà necessaria un’altra procedura di evidenza. Ne dà notizia l’al Patrimonio Ada, comunicando che all’scaduto ieri non è seguita alcuna offerta. “E’ ancora attuale l’interesse dell’amministrazione comunale a dare nuova vita L'articolodi via: “unconpiù” Temporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite e aggressione all'ex mercatino di via Verdi - Lite e aggressione a Latina, a pochi passi dal centro cittadino, nell'area del parcheggio dell'ex mercatino vicino all'ospedale Goretti. Un giovane tunisino è rimasto ferito, riportando lesioni a un braccio e al torace che gli sono state medicate in pronto soccorso. Secondo la ricostruzione... (Latinatoday.it)

Latina - pronto l’avviso per la locazione del Mercatino di via Verdi - Con l’avviso, in pubblicazione, l’amministrazione comunale intende concedere in locazione il complesso, comprensivo di parcheggi, composto da 26 box modulari in muratura, di circa 30 metri quadrati ciascuno, per un canone annuo a base d’asta di 240. Con questa iniziativa andiamo a rispondere a una duplice esigenza, quella dei cittadini di vedersi riappropriare di uno spazio a servizio pubblico e ... (Ilfaroonline.it)

Latina / Mercatino di via Verdi - pronto l’avviso ad evidenza pubblica per la locazione dell’immobile - . LATINA – Il dipartimento Patrimonio e Demanio del Comune di Latina, dando seguito alla delibera di giunta numero 150 del 28 maggio scorso, ha predisposto la procedura ad evidenza pubblica per la locazione dell’immobile denominato “Mercatino di via Verdi” di proprietà dell’ente. Con l’avviso, in pubblicazione, l’amministrazione comunale intende concedere in locazione il complesso, comprensivo ... (Temporeale.info)